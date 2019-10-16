بالفيديو.. فتاة تقتحم بسيارتها مطعم في جدة
كشفت مصادر تفاصيل مقطع الفيديو الذي جرى تداوله لمركبة من نوع “هونداي” تقتحم مطعم إحدى المطاعم في جدة.
وأوضحت أن الحادث وقع في شارع فلسطين بجدة لمركبة كانت تقودها سيدة من جنسية عربية، ونتج عن الحادث إصابة أحد عمال المطعم وجرى نقله إلى المستشفى.
وأضاف أن الجهات المعنية باشرت الحادث، وتم استكمال الإجراءات اللازمة؛ فيما لم يسفر عن الحادث أي إصابات في الأرواح.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84684 ] نشر منذ 39 دقيقة
اتمنى الجميع بخير ولم يصبوا بأذى ..
ابو احمد[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 34 دقيقة
شاورما علوش بشارع فلسطين ، ربنا ستر .
satam[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 28 دقيقة
الحمدلله ع السلامة اعجبني معلم الشورما ع طول قفل الغاز لم يشغله الموقف