بالفيديو.. فتاة تقتحم بسيارتها مطعم في جدة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر تفاصيل مقطع الفيديو الذي جرى تداوله لمركبة من نوع “هونداي” تقتحم مطعم إحدى المطاعم في جدة.

وأوضحت أن الحادث وقع في شارع فلسطين بجدة لمركبة كانت تقودها سيدة من جنسية عربية، ونتج عن الحادث إصابة أحد عمال المطعم وجرى نقله إلى المستشفى.

وأضاف أن الجهات المعنية باشرت الحادث، وتم استكمال الإجراءات اللازمة؛ فيما لم يسفر عن الحادث أي إصابات في الأرواح.