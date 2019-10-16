بأمر «الشورى»: إذاعة جديدة للقرآن الكريم وخبراء لتقييم قنوات الإذاعة والتليفزيون

حمود العنزي(صدى):

وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء على توصية تطالب بإنشاء إذاعة جديدة مختصة ببث تلاوة القرآن الكريم بجانب القناة والإذاعة المخصصتان للقرآن الكريم .

كما طالب “الشورى ” أمس هيئة الإذاعة والتليفزيون بالإستعانة ببيت خبرة متخصص لتقييم القنوات التليفزيونية والإذاعية فنياً وتطويرها لجذب الجمهور محلياً وإقليمياً ودولياً .

وركز الشورى على وضع معايير لإستحداث أو إلغاء القنوات وضبط ترشيد الإنفاق ، خلال مناقشة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقارير الهيئة .

كما ناقش الشورى مشروع نظام المياه والمواد الخاصة بالرسوم ووضع العدادات على الآبار ولا تزال مواد مشروع النظام خاضعة لدراسة الشورى ضمن ملفات أخرى .