بأمر «الشورى»: إذاعة جديدة للقرآن الكريم وخبراء لتقييم قنوات الإذاعة والتليفزيون
وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء على توصية تطالب بإنشاء إذاعة جديدة مختصة ببث تلاوة القرآن الكريم بجانب القناة والإذاعة المخصصتان للقرآن الكريم .
كما طالب “الشورى ” أمس هيئة الإذاعة والتليفزيون بالإستعانة ببيت خبرة متخصص لتقييم القنوات التليفزيونية والإذاعية فنياً وتطويرها لجذب الجمهور محلياً وإقليمياً ودولياً .
وركز الشورى على وضع معايير لإستحداث أو إلغاء القنوات وضبط ترشيد الإنفاق ، خلال مناقشة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقارير الهيئة .
كما ناقش الشورى مشروع نظام المياه والمواد الخاصة بالرسوم ووضع العدادات على الآبار ولا تزال مواد مشروع النظام خاضعة لدراسة الشورى ضمن ملفات أخرى .
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