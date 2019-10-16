أطعمة تساعد على علاج فقدان الشهية لدى الأطفال

أميرة خالد(صدى):

تعاني كثير من الأمهات من فقدان شهية أطفالهن ورفضهم الطعام ويتحول الأمر غالباً على صراع مع كل وجبة طعام .

وأكد الأطباء أن هناك أسباب صحية وراء فقدان الشهية ينبغي علاجها أولاً ، وهي نقص الحديد أو الأنيميا ، ونقص الفيتامينات بالجسم ، ووجود الطفيليات بالمعدة ، بالإضافة إلى سوء تقديم الطعام وحالة الطفل النفسية .

ولذلك يجب عليكي أن تركزي على تلك الأطعمة ، مع بعض النصائح لعلاج المشكلة :

1- قدمي له البيض والعدس والسبانخ وكبدة الدجاج ، وهناك طرق كثيرة يمكن اتباعها لتزيين الوجبه للطفل ، ومع تعويض الجسم عن نقص الحديد ستعود له الشهية للطعام .

2- قدمي له الوجبات التي تحتوي على الزنك مثل السبانخ وجنين القمح والمكسرات المهروسة .

3- اللبن الزبادي ، حيث يحسن الهضم ويزيد الرغبة في تناول الطعام .

4- الفواكه وخاصةً الخوخ ، يساعد على فتح الشهية .

5- لا تجبري طفلك على الطعام خاصةً في فترة مرضه يمكن أن تلجي إلى العصير مع الوجبات الخفيفة التي يحبها .

6- عالجي المشاكل الصحية كإلتهاب الحلق ونزلات البرد والديدان المعوية لأنها بالتأكيد وراء المشكلة .