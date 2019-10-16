«أبها» يحسم الجدل بشأن عودة آل عباس للنصر

نواف السالم(صدى):

حسم عبد الله شويل نائب المشرف العام على كرة القدم بنادي أبها، الجدل بشأن إنهاء إعارة اللاعب صالح آل عباس، وعودته للنصر في الميركاتو الشتوي المقبل، قائلا:” صالح آل عباس معار لنا من النصر لمدة موسم واحد، وهناك شرط في العقد يمنح الفريق الأصفر حق استعادة اللاعب في يناير/كانون ثان المقبل، في حال أراد ذلك”.

ولفت شويا:”لكن النصر لم يخاطبنا حتى الآن بشأن عودة صالح آل عباس، اللاعب مستمر معنا، وإذا احتاجه الأصفر سيعود له في الشتاء”، مبينا:”صالح لاعب مميز ومكسب كبير للكرة السعودية سواء لعب معنا أو النصر، نتمنى له التوفيق”.

وتابع:” “وقع الاختيار على جدة لمعسكر فترة التوقف الحالية، بجانب خوض ودية أمام الوحدة، عبد الرزاق الشابي مدرب جيد وحصل على ثقة إدارة أبها”.