«أبها» يحسم الجدل بشأن عودة آل عباس للنصر
حسم عبد الله شويل نائب المشرف العام على كرة القدم بنادي أبها، الجدل بشأن إنهاء إعارة اللاعب صالح آل عباس، وعودته للنصر في الميركاتو الشتوي المقبل، قائلا:” صالح آل عباس معار لنا من النصر لمدة موسم واحد، وهناك شرط في العقد يمنح الفريق الأصفر حق استعادة اللاعب في يناير/كانون ثان المقبل، في حال أراد ذلك”.
ولفت شويا:”لكن النصر لم يخاطبنا حتى الآن بشأن عودة صالح آل عباس، اللاعب مستمر معنا، وإذا احتاجه الأصفر سيعود له في الشتاء”، مبينا:”صالح لاعب مميز ومكسب كبير للكرة السعودية سواء لعب معنا أو النصر، نتمنى له التوفيق”.
وتابع:” “وقع الاختيار على جدة لمعسكر فترة التوقف الحالية، بجانب خوض ودية أمام الوحدة، عبد الرزاق الشابي مدرب جيد وحصل على ثقة إدارة أبها”.
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