بالفيديو.. «العرفج»: كأس آسيا للهلال قطعا وسننهي أسطورة «العالمية صعبة قوية»

نواف السالم(صدى):

توقع الكاتب المعروف الدكتور احمد العرفج فوز الهلال بكأس آسيا وقدرته على إنهاء أسطورة “العالمية صعبة قوية ” ، بعدما أبهر العالم بآدائه وصعد إلى النهائي وفاز على السد القطري .

وقال “العرفج ” في برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية ” والذي ستذاع حلقته اليوم الأربعاء في تمام الثامنة مساءً ، أنه أكد سابقاً أن الهلال سيفوز على السد القطري وأنه لن يهزم السد ويكسره سوى الهلال وبالفعل حقق الهلال فوز كبير ليس بهدف أو اثنين وإنما بأربع أهداف .

وقال “العرفج ” : كأس آسيا هلالي قطعاً ، وعندما سأله المذيع عن سر تأكيده ، أرجع ذلك إلى اصرار الهلال وعزيمته وأنه كلما حاول البعض إحباطه كلما زاد الحماس ، قائلاً ” كلها اسبوعين تلاتة وكاس آسيا للهلال ” .