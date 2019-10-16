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  3. بالفيديو.. «العرفج»: كأس آسيا للهلال قطعا وسننهي أسطورة «العالمية صعبة قوية»

بالفيديو.. «العرفج»: كأس آسيا للهلال قطعا وسننهي أسطورة «العالمية صعبة قوية»

بالفيديو.. «العرفج»: كأس آسيا للهلال قطعا وسننهي أسطورة «العالمية صعبة قوية»
نواف السالم(صدى):

توقع الكاتب المعروف الدكتور احمد العرفج فوز الهلال بكأس آسيا وقدرته على إنهاء أسطورة “العالمية صعبة قوية ” ، بعدما أبهر العالم بآدائه وصعد إلى النهائي وفاز على السد القطري .

وقال “العرفج ” في برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية ” والذي ستذاع حلقته اليوم الأربعاء في تمام الثامنة مساءً ، أنه أكد سابقاً أن الهلال سيفوز على السد القطري وأنه لن يهزم السد ويكسره سوى الهلال وبالفعل حقق الهلال فوز كبير ليس بهدف أو اثنين وإنما بأربع أهداف .

وقال “العرفج ” : كأس آسيا هلالي قطعاً ، وعندما سأله المذيع عن سر تأكيده ، أرجع ذلك إلى اصرار الهلال وعزيمته وأنه كلما حاول البعض إحباطه كلما زاد الحماس ، قائلاً ” كلها اسبوعين تلاتة وكاس آسيا للهلال ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1152 ] نشر منذ 14 دقيقة

اللي أعرفه هذا كأس آسيا ايش دخل العالمية اذا فزت بكأس العالم نقول حققت العالمية ..
والا صح هذا طموح الأندية والمنتخب السعودي

[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 4 دقائق

التوفيق للزعيم إن شاء الله

[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 2 دقيقتين

ياعرفج الله يكفينا شر المهايط كل شى بارادة الله عز وجل وانت لم تقل انشاء الله

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