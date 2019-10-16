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رغم مواقفه الأخيرة.. MBC تتصالح مع ملحم زين وأنباء عن مشاركته بموسم الرياض

رغم مواقفه الأخيرة.. MBC تتصالح مع ملحم زين وأنباء عن مشاركته بموسم الرياض
بيروت(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن ترشيح المطرب اللبناني ملحم زينزيد للمشاركة في تقديم برنامج ” ذا فويس سينيير ” الخاص بالمواهب التي يزيد عمرها عن 60 عام .

ويأتي ذلك على الرغم من الخلاف الذي اشتعل مع النجم اللبناني وشبكة MBC بسبب إتخاذه منصة البرنامج لإعلان بعض مواقفه السياسية ، إلا أنه أبدى حسن النيه وعدم الإدلاء بأي تصريحات في هذا الشأن .

كما أكدت أن “زين ” مرشح للمشاركة في حفلات موسم الرياض وتعتبر هذه المرة الأولى له .

وقالت المصادر ذاتها ، أن الفنان اللبناني يعمل ضمن شركة “بلاتينيوم ” التابعة لشبكة إم بي سي ، وتسعى الشركة للتعريف بنجومها عبر مشاركتهم بالبرامج .

الجدير بالذكر أن البرنامج سيبدأ تصويره في نوفمبر المقبل ببيروت ، وسط توقعات بنجاحه على غرار النسخة الأوروبية التي شهدت نجاح كبير .


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