سر تعثر مفاوضات الأهلي مع دياز 

طلال الغامدي(صدى):

واجهت مفاوضات النادي الأهلي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز صعوبات كبيرة، بسبب بعض الشروط من قبل المدرب مثل المقابل المالي وعدد أفراد الجهاز المعاون له.

وباتت إدارة النادي الأهلي تفاضل بين المدربين الأوروغوياني دييغو ألونسو والبرازيلي فابيو كاريلي للتوقيع مع أحدهما للإشراف على فريقها بعد أن تعذر التعاقد مع السويسري كريستيان جروس نظير عدم رده على العرض رغم اجتماعه معه في دبي وتقديم مبلغ 2.4 مليون دولار.

وبعثت إدارة الأهلي، العرضين لألونسو وكاريلي للحصول على موافقة أحدهما، حيث يرغب مسؤولو النادي في حسم أمر الجهاز الفني بشكل سريع، لذا فضلت الإدارة إرسال عرضين رسميين لكلا المدربين للحصول على موافقة أحدهما.

وتبين أن عرض الأهلي لألونسو هو لمدة موسم واحد مقابل 1.8 مليون يورو، مع خيار التجديد لموسم آخر.