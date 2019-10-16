7 علامات لشكل اليد والأصابع تنذر بوجود مشكلات صحية خطيرة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب جلدية عن علامات لشكل اليد والأصابع ولونها تنذر بوجود مشكلات صحية ومنها أولا.. طول الأصابع: المرأة التي تمتلك إصبع البُنصر وهو الأصبع الذي ترتدي فيه الخاتم، أطول من أصبع السبابة أكثر عرضة للإصابة بمرض التهاب المفاصل في الركبتين وذلك بسبب انخفاض مستوى هرمون الأستروجين، أما الرجال الذين لديهم نفس الشيء فهم أكثر عُرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.

ثانيا.. راحة اليد الحمراء مع وجود بقع جلدية:هذا يدل على وجود مشكلات بالكبد ومن الممكن أن يؤي إلى تليفه، فمن الأفضل الإسراع لرؤية الطبيب إذا كان لديك هذا الشكل من اليد.

ثالثا.. لون الأظافر: لون الظفر إذا كان عبارة عن لون أبيض موجود في نهاية الظفر ولون بني في بدايته يُنذركِ بوجود مشاكل في الكلى وزيادة نشاط بعض الهرمونات وفقر الدم المزمن.

رابعا.. راحة اليد المتعرقة:حالة تُسبب فيها الغدد العرقية المفرطة النشاط عرقًا أكثر مما هو ضروري وذلك يُنذرك بقرب إنقطاع الطمث أو الإصابة بمرض الغدة الدرقية فيجب أن تستشيري الطبيب فورًا.

خامسا.. اليد الشاحبة:تُنذرك بوجود مرض فقر الدم والذي يحدث عندما يوجد ما لا يكفي من خلايا الدم السليمة لحمل الأكسجين في الجسم وذلك وفقًا للجمعية الأمريكية لأمراض الدم.

سادسا.. المفاصل المتورمة:ذلك دليل على وجود ارتفاع شديد في معدلات الكوليسترول حيث رواسب الدهون الموجودة في الأوتار تتجمع معًا في اليدين أو المرفقين.

سابعا.. الأيدي المرتعشة:قد تكون من أعراض مرض باركنسون وهو يُعرف باسم الشلل الارتعاشي، اضطراب انتكاسي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز الحركي وذلك ناتج عن استهلاك كميات كبيرة من الكافيين أو آثار جانبية بسبب تناول الأدوية.