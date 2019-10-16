بالصور.. وسط حضور مبهج شباب همة طويق يحتفلون بمنجازتهم

صيتة العماش (صدى):

احتفل شباب همة طويق بإبداعاتهم وذلك وسط حضور طبقات مختلفة من المجتمع .

وجاءت الاحتفالية تحت شعار ( همة شباب طويق ) والذي أقيم في فندق سكوت رافال العليا شمال العاصمة الرياض .

وشهد الحفل حضور عدد من رجال السلك الدبلوماسي والاقتصاد والإعلام الى جانب عدد من المهتمين بالإبداع و الابتكار

وبدات الفعالية بزيارة العرض المصاحب الذي شمل اعمال وأفكار واختراعات عدد من الشباب من الجنسين حيث حظي المعرض بااعجاب الزوار الذي صعدو جميع في الهواء الطلق في سطح الفندق حيث الحفل الذي اشتمل على كلمةافتتاحة لمدير عام الفندق شكر فيها الحضور والشباب المشارك ورجال الاعلام على تفاعلهم .

ثم ارتجل الدكتور سعود المصيبيح كلمة للشاباب المشاركين والحضور حثهم على العمل الجاد للوصول للقمة واستغلال الفرص في العهد الزاهر .

اعقبةعرض فديو مصور تعريفي عن مواهب الشباب المشاركين ثم القى الشعر عبد الله العوجان قصيدة بالمناسبة تفاعل معها الحضور ثم قدم احد الشاب المشارك فقرة غنائية في قصيدة وطنية مغناه وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات المشاركة وتقديم الشهادت للشباب المشاركين وفي الختام تناول الجميع طعام العشاء وسط مشاعر من الفرحة والإشادة بما قدم.