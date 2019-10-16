صحة حفر الباطن تقيم حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السمنة

حفر الباطن(صدى):

تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة الذي يقام في11 أكتوبر من كل عام ، فعلت صحة حفرالباطن اليوم العالمي لمكافحة السمنة لتعريف بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة لخسارة الوزن الزائد.

إضافة إلى تعريفهم بمخاطر السمنة والابتعاد عن الأنظمة الغير صحية واتباع الأنظمة الصحية والتوعية بمخاطر السمنة.

و أهمية ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًّا على الأقل.

جدير بالذكر أن الحملة أقيمت في المستشفيات لرفع مستوى الوعي حول خطورة السمنة إضافة إلى الأمراض المصاحبة للسمنة، وخاصةً أمراض القلب، والسكري ، وصعوبات التنفس أثناء النوم .