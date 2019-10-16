ملك المغرب يغضب لدفع سيدة أرادت التصوير معه
أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن استيائه وغضبه، من تعرض برلمانية للدفع خلال افتتاحه الدورة التشريعية الجديدة بمقر البرلمان.
وكانت البرلمانية قد طلبت من الملك التقاط صورة معه قبل انصراف الموكب الملكي من مقر البرلمان، فاستجاب لطلبها.
وتفاجأ الملك محمد ببرلمانيين يزاحمون السيدة في التقاط صورة معه، فتدخل ودعا الجميع إلى فسح المجال للبرلمانية التي تعرضت للدفع.
وخاطب الملك أحد البرلمانيين، غاضبا، بقوله: «حشومَة تدفع سيدة.. حشومة!»، ما جعل المعنيين بالأمر يتراجعون إلى الوراء.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 7 دقائق
ابك اي وحده تبا تصور مع دفتر … بس تدق علي و انا اجي عندها وبلاش تزاحم الرجال
عبدالله[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 5 دقائق
لمن يزور دولة عربية يجي لابس روب النوم.
ولمن يروح الغرب يلبس بدله محترمه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84673 ] نشر منذ 5 دقائق
ممتاز ,,