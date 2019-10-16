ملك المغرب يغضب لدفع سيدة أرادت التصوير معه

مليكة فؤاد(صدى):

أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن استيائه وغضبه، من تعرض برلمانية للدفع خلال افتتاحه الدورة التشريعية الجديدة بمقر البرلمان.

وكانت البرلمانية قد طلبت من الملك التقاط صورة معه قبل انصراف الموكب الملكي من مقر البرلمان، فاستجاب لطلبها.

وتفاجأ الملك محمد ببرلمانيين يزاحمون السيدة في التقاط صورة معه، فتدخل ودعا الجميع إلى فسح المجال للبرلمانية التي تعرضت للدفع.

وخاطب الملك أحد البرلمانيين، غاضبا، بقوله: «حشومَة تدفع سيدة.. حشومة!»، ما جعل المعنيين بالأمر يتراجعون إلى الوراء.