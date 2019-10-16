أردوغان يتبجح: لن نوقف إطلاق النار شمال سوريا

وكالات(صدى):

في تحد للعقوبات الأمريكية وتبجح صارخ، أبلغ رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب، رفضه وقف إطلاق النار في سوريا.

وأكد أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه غير قلق من العقوبات الأمريكية، ولن يمتثل أبدا لطلب واشنطن بإعلان وقف لإطلاق النار في شمال سوريا، حيث تشن عملية عسكرية ضد فصائل كردية سورية تعتبرها أنقرة تنظيمات إرهابية.

وتأتي تصريحات أردوغان عقب إعلان البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيلتقي في أنقرة الخميس الرئيس التركي لإقناعه بإعلان وقف فوري لإطلاق النار تحت طائلة تشديد العقوبات الاقتصادية على بلاده.

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