الإعدام لرجل قتل زوجته الأولى بمساعدة الثانية ودفناها بالمنزل

أبو ظبي(صدى):

قررت محكمة جنايات الشارقة في الإمارات، إعدام زوجين آسيويين متهمان بقتل زوجة المتهم الأول بمساعدة زوجته الثانية طعناً بالسكين، ودفنها داخل المنزل، والهروب من الدولة وعرض المنزل للإيجار.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً بتغيب المجني عليها دون سبب، وكان بلاغ آخر من أحد جيران منزل المجني عليها يفيد بوجود رائحة كريهة تصدر من البيت محل الواقعة.

وتحركت الفرق الأمنية إلى بيت المجني عليها، وفوجئوا عند وصولهم بإعلان على الجدار لإيجار البيت، ما جعل فريقاً من رجال التحريات والمباحث الجنائية يدخل المنزل، وبالاستعانة بالكلاب البوليسية، عٌثر على الجثة مدفونة تحت الأرض بعد طعنها بسكين حسب تقرير الطب الشرعي وتحديد هوية الزوج.