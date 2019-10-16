تفاصيل وجود سفاح نساء في المغرب

مليكة فؤاد(صدى):

تداولت أنباء في المغرب حول وجود سفاحًا يستهدف النساء، مرتديا خمارًا، ويحمل سكينًا.

ومن جانبه نفت شرطة أكادير بالمغرب، هذه المعلومات التي تضمنتها تسجيلات صوتية متداولة، مؤكدة أنه تم مراجعة السجلات والمعطيات المتوفرة لدى مصالحها، وأظهرت عدم تسجيل أية واقعة مما يتضمنه المنشور من أفعال إجرامية.

وأوضحت أنه لم تتلق السلطات الأمنية في أكادير أي شكوى أو بلاغ حول الموضوع، أو ما شابهه.

وشدد أمن المدينة المغربية، على أن الأبحاث ما زالت جارية لتحديد الخلفيات الحقيقية وراء تعميم هذه المنشورات، وكذلك القبض على المتورطين في ترويج هذه الأفعال الإجرامية الوهمية التي تمس بأمن المواطنين.