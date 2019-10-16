بالفيديو..لحظة تبادل الهدايا بين محمد بن زايد وبوتين

أبوظبي(صدى):

تبادل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهدايا، أمس الثلاثاء، خلال زيارة الأخير لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأهدى ولي عهد أبوظبي مجسم لقصر الحصن، مصمم بشكل فني، والذي كان مقر رئاسة سابق لرئيس الإمارات، إلى الرئيس الروسي.

فيما رد الرئيس الروسي هدية ولي عهد أبوظبي بإهدائه صقر سيبيري.

يذكر أن بوتين وصل أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، بعد مغادرته الرياض، وكان في استقباله ولي عهد الإمارة، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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