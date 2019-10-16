يُنبت فيه الفقع‎..المملكة تعيش أول أيام موسم الوسم اليوم

حمود العنزي(صدى):

دخلت المملكة فلكيًّا، اليوم الأربعاء، الموافق 16 أكتوبر، في موسم الوسم، وفيه تعتدل الأجواء، وتبدأ النباتات والأعشاب بالنمو، وتنكسر حدة الأجواء الحارة في مختلف المناطق.

وتتميز ليالي المملكة خلال موسم الوسم بتدني درجات الحرارة في ساعات الليل؛ كما تنتشر فيه الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي، كالزكام والإنفلونزا.

وتبدأ خلاله أوراق النباتات بالتحول إلى اللون الأخضر، وكلما زادت حالات عدم الاستقرار زاد اخضرار النباتات.

وينبت فِطْر الفقع غالبًا في فترة تقدر بـ 40 إلى 60 يومًا من بدء موسم الوسم.