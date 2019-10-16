مدرب الفيحاء: لا أخشى الإقالة

ماجد محمد(صدى):

صرح مدرب الفيحاء جورجي سيماو، بأنه لا يخشى الإقالة المبكرة، مؤكدًا أنه يعمل على تحسين أداء الفريق وتطويره.

وأكد سيماو في تصريحات تلفزيونية أن المشكلة التي تواجهه في الفريق هي هجومية على المستوى الأول.

وقال: لا أخشى الإقالة، بالنسبة لي أنا أمام فرصة عظيمة بتواجدي في دوري على درجة عالية من التنافس، ما أرغب به العمل مع اللاعبين من أجل تطوير قدراتهم، كل ما نحن بحاجة إليه هي مباراة تشعل الفتيل.

وأضاف: لدينا لاعبين جيدين محليين وأجانب، وبدايتنا كانت جيدة جدا، لكن المباريات الثلاثة الأخيرة النتائج لم تكن طيبة، على الرغم من أن الأداء في آخر مباراتين كان جيدا.

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