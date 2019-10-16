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    أكتوبر

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  3. تعقيب وليد الفراج بعد تعادل المنتخب مع منتخب فلسطين

تعقيب وليد الفراج بعد تعادل المنتخب مع منتخب فلسطين




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