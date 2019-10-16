أم تقتل طفليها داخل منزلها

واشنطن(صدى):

تمكنت الشرطة الأمريكية من القبض على سيدة من ولاية ” ألاباما ” بعد أن أقدمت على قتل طفليها، اللذين تبلغ أعمارهما 9 و3 سنوات، في حادث وصفته الشرطة بالمأساوى.

وكشفت تقارير أن الأم كانت متواجدة في الوقت الحالي داخل المستشفى في حالة حرجة بعد أن أصابت نفسها بجروح.

ولم تكشف السلطات بعد عن هوية الأم أو الطفلين اللذين لقيا مصرعهما، ولم تكشف عن سبب الوفاة أو حجم الإصابات التي تعاني منها الأم.

وبعد العثور على جثتي الطفلين، قامت الشرطة بتفتيش موقع الحادث، وتمكنت من العثور على المشتبه بها على مسافة قريبة من المنزل، وتم القبض عليها.