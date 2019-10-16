رسميًا.. إسبانيا إلى نهائيات يورو 2020

ماجد محمد(صدى):

نجح المنتخب الإسباني في التأهل رسمياً إلى نهائيات يورو 2020 بعد تعادله 1-1 أمام مضيفه السويدي ضمن منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات.

و شهدت المجموعة أيضاً تعادل رومانيا مع النرويج 1-1 وفوز جزر فارو على مالطة 1-0.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع المنتخب السويدي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني.

و فازت إيطاليا بخماسية نظيفه على مضيفتها ليشتنشتاين وتغلبت اليونان 2-1 على البوسنة في منافسات المجموعة العاشرة بتصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وفي المباراة الأخرى افتتح إيفانغيلوس بافاليديس التسجيل لمنتخب اليوناني في الدقيقة 30 قبل أن يعادل عامر جوجاك النتيجة للبوسنة في الدقيقة 35.

ومنح عدنان كوفاسيفيتش الفوز للفريق الخصم بتسجيل هدف بالخطأ في مرمى البوسنة في الدقيقة 88.

وبهذه النتائج، تبتعد إيطاليا بالصدارة برصيد 24 نقطة تليها فنلندا بـ15 نقطة ثم أرمينيا والبوسنة بـ10 نقاط لكل منهما واليونان في المركز الخامس بثماني نقاط وأخيراً ليشتنشاين بنقطتين.