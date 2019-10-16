الجزائر تسجن صحفي بتهمة إحباط معنويات الجيش!

الجزائر(صدى):

أصدرت محكمة جزائرية، الثلاثاء، حكمًا يقضي بسجن صحفي وناشط بتهمة إحباط معنويات الجيش.

وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في بيان أن المحكمة قضت بسجن الصحفي والناشط سعيد بودور مؤقتًا بعد أيام من اعتقاله، ولم تتطرق اللجنة لمزيد من التفاصيل بشأن التهم الموجهة له.

ويعمل الصحفي في مواقع إخبارية على الإنترنت، وهو عضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة.

وتشهد الجزائر احتجاجات أسبوعية حاشدة لمعارضي إجراء انتخابات رئاسية مقررة يوم 12 ديسمبر ويرفض المحتجون إجراء الانتخابات مع استمرار وجود بعض حلفاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في السلطة، قائلين إنها لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة.