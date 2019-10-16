3 أشكال لغسل الأموال.. احذرهم

علي القحطاني(صدى):

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، من عمليات غسل الأموال، قائلة: «لا تكن عرضة للاستغلال في عمليات غسل الأموال».

ونبّهت من 3 أمور، هي:

1. تحويل أموال إلى أشخاص مجهولين، فقد يكون مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال.

2. تنفيذ حوالات مالية من خلال قنوات غير رسمية، والتي يتم تنفيذها عادة خارج النظام المصرفي، حيث يمكن استغلال تلك الأموال في عمليات غسل أموال.

3. قبولك استخدام حساباتك البنكية للإيداعات والسحوبات النقدية من أطراف أخرى يعرضك للاستغلال أو تكون مساهمة في تمرير عمليات غسل الأموال,