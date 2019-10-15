خيانة طارق العريان لأصالة حقيقة.. والانفصال يقترب

أميرة خالد(صدى):

كانت الساعات الماضية شهدت انتشار أنباء حول خيانة طارق العريان للمطربة أصالة مع ممثلة شابة، ولكن دون تأكيد.

وأكد مصدر مقرب من الثنائي أصالة وزوجها طارق على أنه بالفعل علاقتهما بدأت في التدهور الأيام الماضية.

وأوضح أن تدهور العلاقات جاء بعدما تعاقد الأول مع إحدى شركات الإنتاج فى أمريكا لإخراج فيلم هناك وبقائه عامًا كاملاً فى الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر أن قرار العريان بالتوجه للولايات المتحدة أثار غضب أصالة لأنها تشكك بوجود علاقة بين زوجها وإحدى الفنانات الشابات.

ورفضت أصالة مسألة تواجد زوجها فى أمريكا لمدة عام كامل، إلا أنه تمسّك بقراره، فهدّدت أصالة بالسفر إلى البحرين للإقامة هناك، خاصةً وأنها تحمل جواز سفر بحريني بالإضافة إلى جنسيتها السورية.