بالفيديو.. حوار تركي آل الشيخ مع عبدالمحسن الحكير في موسم الرياض

نايف السالم(صدى):

نشر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، مقطع فيديو، يرصد فيه لحظة تكريم عبدالمحسن الحكير رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية.

وقال آل الشيخ، تعليقا على الفيديو عبر ” تويتر ” : تكريم الشيخ عبدالمحسن الحكير… وكلمته أثرت فيني كثيرًا”.

في حين قال الحكير خلال كلمته التي ألقاها في حفل تكريم صناع الترفيه، إن هذه الليلة هي ليلة العمر، وليلة 50 سنة من العمل، وهي مفخرة لبلادنا.

وأضاف: “ كنا سابقاً نهاجر سنوياً للخارج من أجل السياحة، والأن نهاجر للرجوع إلى بلدنا بفضل مجهودات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ”.