« شاهين » قرناسة وافية بحرية تحصد 82,000 ريال في ‎حفرالباطن

سعيد العجل(صدى):

شهد مزاد الصقور بمحافظة حفرالباطن الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء إقبالاً كبيراً ، وسط حضور ملاك الصقور من مختلف المناطق و المحافظات ، وتفاوتت قيمة المزايدات بحسب النوع والوزن والطول ، حيث يتم تحديد مواصفات الصقر قبل دخوله المزاد، إذ وصلت المزايدات لمبلغ 82 ألف ريال كأعلى سعر في مزاد حفرالباطن في ظل توقعات بتخطي هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.

من جانب آخر ، تفقد سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد الأحد الماضي موقع المزاد بعد التطوير .