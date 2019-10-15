محمد حسني مبارك يكشف أسرار لأول مرة: « 67 مكنتش حرب والسادات شجاع »

القاهرة(صدى):

كشف الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الأسرار والكواليس في حرب 73 وهزيمة 67، مغازلًا الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال محمد حسني مبارك ، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، هو صاحب قرار حرب أكتوبر 1973، لأنه كان قائدا شجاعا لا يخشى أحدا.

وتابع: أريد أن أتحدث عن الرئيس أنور السادات، صاحب قرار الحرب، ونحييه على جرأته وشجاعته، و1967 لم تكن حربًا، إحنا انضربنا بدون سابق إنذار أو خطة.

وأضاف: السادات كان شجاع جدا وجريئ جدا، بنحيي السادات، وعاوز أقول إن حرب 67 مكنتش حرب، لأننا انضربنا بدون سابق إنذار وبدون خطة.

واستكمل: علاقاتي كانت كويسة بجميع القادةت، وكنا في معركة نكون او لا نكون، هنحارب ونكون دولة ولا هننهزم ؟

واسطرد: نصر اكتوبر أصبح درس يدرس للأجيال، 73 خدنا خطوة نكون او لا نكون، لنا ان نتخيل ماذا سيكون موقف مصر لولا نصر أكتوبر.

وقدم مبارك التحية إلى الشعب المصري متمنيًا له كل خير.