اتحاد القدم الآسيوي يستبعد تطبيق VAR في نهائي دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن استبعاده تطبيق تقنية ” VAR ” في نهائي دوري أبطال آسيا 2019 نظراً لتعارضها مع نظام البطولة المعتمد.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد، قد اطلعت على النجاح الكبير في تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد VAR والذي تم تطبيقه للمرة الأولى اعتباراً من ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث تم اختيار رقم قياسي بلغ 60 حكماً في البطولة، ومن ضمن مجموع بلغ 81 تدقيق و6 مراجعات، رفع تطبيق نظام حكم الفيديو المساعدة دقة القرارات بنسبة 4.9%.