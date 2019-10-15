شاهد.. تعذيب دامي للقردة والكلاب والقطط داخل معمل اختبارات

ترجمة: سمية سليم(صدى):

كشف تحقيق صحفي، عن مختبر مرعب يتم فيه ربط القرود في الأحزمة المعدنية لإجراء الاختبارات عليها، في ألمانيا.

ونشرت صحيفة بريطانية، التحقيق موثقة إياه بصور للقرود المقيدة ومعلقة على الحائط، في مختبر LPT للأدوية والسموم في ضواحي هامبورغ.

وأجرت السلطات في منطقة هامبورغ، فحصًا سريعًا للمنشأة، إذ قال متحدث باسم السلطة المحلية: «وجدنا أن الأقفاص صغيرة جدًا».

وقالت وزيرة الزراعة باربرا أوتي كيناست: « إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فيجب معاقبتها » ، وتم استجواب مكتب التفتيش البيطري حول سبب عدم اكتشاف أي مخالفات أثناء عمليات الفحص.

وصرّح المتحدث باسم السلطات المحلية: «سيحصل المختبر الآن على فرصة لإتمام الإجراءات الصحيحة وسيتلقى غرامة».

وأوضح ناشط سري كان قد حصل على وظيفة في منشأة الأبحاث من ديسمبر 2018 إلى مارس 2019، أنه شهد اختبارات على القرود والقطط والأرانب، وقد كانت الحيوانات في ظروف مروعة.

وأفاد بأن الحيوانات عولجت بعنف من قبل العمال، الذين ليسوا مدربين على رعاية الحيوانات.

وأضاف: « يتم الاحتفاظ بهم في ظروف صعبة وأقفاص صغيرة ويُقال إن القطط تُعطى حتى 13 حقنة يوميًا على أيدي مهنيين غير مدربين وتترك للألم ».