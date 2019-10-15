بالفيديو.. متسابق يطير بسيارته في الهواء

طلال الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو صادم واقعة غريبة حدثت لمتسابق أمريكي بسباق كأس NASCAR للسيارات السريعة، حيث انقلبت سيارته 360 درجة على الطريق.

وجاء ذلك بعد أن اصطدم بسيارة كايل بوش وهو ينازعه على المقدمة مما أسفر عن اندفاعه في الهواء وانقلبت السيارة، لكنه هبط بأمان على عجلات سيارته الأربعة دون أن يصاب بأي أذى،لكن السيارة تعطلت ولم يستطيع إكمال السباق.

وقال المتسابق في مقابلة تلفزيونية بعد السباق “ أمي، لا تقلقي كانت مجرد قفزة ٣٦٠ درجة بالهواء أنا بخير أعدك ”.