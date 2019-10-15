منتخب البحرين يصعق إيران في التصفيات الآسيوية

ماجد محمد(صدى):

نجح المنتخب البحريني ، اليوم الثلاثاء في فوزه 1-0 على أرضه في المنامة أمام إيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

ورفعت البحرين رصيدها إلى 7 نقاط لتتقاسم صدارة المجموعة مع العراق، بعد أن حطمت أسطورة اللاهزيمة للمنتخب الإيراني.

وتراجعت إيران، التي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، للمركز الثالث بست نقاط من ثلاث مباريات بعدما تلقت أول خسارة في التصفيات.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.