أعضاء « الأمن العام للسيارات والدراجات النارية » مستعدون لـ رالي القصيم

سعيد العجل(صدى):

أنهى أعضاء فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية استعداداتهم للمشاركة في رالي القصيم (٢٠١٩)، مؤكدين عزمهم وإصرارهم على تحقيق نتائج مشرفة، تليق باسم الأمن العام في هذا المحفل الرياضي، الذي يجذب أنظار الكثير من المتابعين والمهتمين برياضة السيارات.

ويضم الفريق نخبة من السائقين من منسوبي الأمن العام، سيشاركون في جميع فئات السباق (T3-T2-T1-درجات نارية) الذي يتنافس فيه قرابة ٩٠ متسابق، بعد تحقيقهم نتائج متميزة خلال مشاركاتهم السابقة في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠١٩م، ورالي عسير ٢٠١٩م .

حيث تأتي هذه المشاركات انطلاقاً ​من الدور الإيجابي الذي يقدمه الأمن العام باعتباره جزءٌ لا يتجزأ من منظومة الأمن في بلادنا الغالية، بما يؤكد امتياز منسوبيه بالمواهب والإمكانات عطفاً على المهنية الأمنية العالية وفقاً لما تلقوه من تأهيلٍ وتدريبٍ ميداني متنوع يتناسب مع تنوع اختصاصات أفرع الأمن العام لتحقيق الغاية الأسمى في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره، وتفعيلاً للشراكة المجتمعية والرياضية بما يتماشى مع أهداف الرؤية الحكيمة (2030) وتحقيقاً للتجانس بين التأهيل والموهبة.

كما أعرب أعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، على ما يحظى به منسوبي القطاعات الأمنية من دعم وتشجيع، ولمعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي على متابعته ودعمه والحرص على تلبية كافة الاحتياجات اللازمة للفريق، بإشراف من مساعده لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن.

وثمَّن أعضاء فريق الأمن العام الجهود التي يقدمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وتوفير البيئة الملائمة للفرق المشاركة كافة لإنجاح هذه الفعالية الدولية.