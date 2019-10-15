تعرّف على أماكن تذاكر الفعاليات في موسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

كشف الحساب الرسمي لـ موسم الرياض على تويتر، اليوم الثلاثاء، أماكن توزيع تذاكر الفعاليات التاريخية التي تحتضنها الرياض.

وأوضح الحساب أنه يتم بيع تذاكر الفعاليات من خلال الموقع الرسمي لموسم الرياض أو تطبيقه الرسمي، وأيضًا في كافة فروع فيرجن ميجاستور في مدينة الرياض وجدة والدمام، أو عن طريق شاحنة فيرجن ميجاستور التي تتجول في الرياض.

كما تباع تذاكر فعاليات موسم الرياض في فروع فيرجن ميجاستور بالرياض (بانورما مول، رياض بارك مول، الحياة مول، النخيل مول)، وفي جدة (ردس مول وروشانا مول ومجمع العرب والسلام مول)، وفي الظهران (الظهران مول).