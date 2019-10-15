ظريف يطالب تركيا بالتوقف عن التوغل في سوريا ويدعو لاتفاقية!

طهران(صدى):

طالب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، تركيا بإنهاء توغلها العسكري داخل الأراضي السورية.

وأشار إلى أهمية معالجة جميع المخاوف من خلال اتفاقية ” أضنة “ الموقعة بين تركيا وسوريا العام 1988.

وغرد عبر” تويتر ” قائلا : المهم الآن هو إنهاء التوغل في سوريا ومعالجة جميع المخاوف من خلال (اتفاقية) أضنة.

وأضاف:في الوقت نفسه، من الضروري مراعاة المبادئ الأساسية لقانون الحرب بشكل كامل، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومنع إلحاق المعاناة غير الضرورية.