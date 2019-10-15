ظريف يطالب تركيا بالتوقف عن التوغل في سوريا ويدعو لاتفاقية!
طالب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، تركيا بإنهاء توغلها العسكري داخل الأراضي السورية.
وأشار إلى أهمية معالجة جميع المخاوف من خلال اتفاقية ” أضنة “ الموقعة بين تركيا وسوريا العام 1988.
وغرد عبر” تويتر ” قائلا : المهم الآن هو إنهاء التوغل في سوريا ومعالجة جميع المخاوف من خلال (اتفاقية) أضنة.
وأضاف:في الوقت نفسه، من الضروري مراعاة المبادئ الأساسية لقانون الحرب بشكل كامل، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومنع إلحاق المعاناة غير الضرورية.
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