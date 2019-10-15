بالفيديو.. كيت ووليام يستقلان عربة « توكتوك » في باكستان

إسلام أباد(صدى):

ظهر دوق ودوقة كامبريدج، الأميرو ليام وزوجته كيت ميدلتون، في حفل استقبال بباكستان في عربة «توكتوك»، والذي من المقرر أن يسلط الضوء على العلاقة بين المملكة المتحدة وبلد الكومنولث.

وكلّفت إطلالة كيت ميدلتون 290 جنيه استرليني، إذ ارتدت فستانًا أخضرًا ومعه أقراط دائرية مطلية بالذهب لتتناسب مع ثوبها اللامع.

ووصل الأمير وليام في العربة في النصب التذكاري الوطني لباكستان لحضور حدث استضافه المفوض السامي البريطاني توماس درو لمقابلتهما برفاهية المجتمع الباكستاني.