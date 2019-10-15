ظهر بصحة جيدة.. شاهد ملامح حسني مبارك في أول حديث له بعد تنحيه
نشرت قناة أرشيف مبارك على اليوتيوب فيديو جديد للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك يتحدث فيه عن حرب 6 أكتوبر.
ويعتبر هذا هو الحديث الأول للرئيس محمد حسني مبارك بعد تنحيه منذ 8 سنوات.
وبدى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بصحة جيدة رغم ظهور العجز على ملامحه؛ إلا أن حديثه كان متزنًا وسلسًا وفقًا لتعليقات الجمهور.
وكشف مبارك العديد من الأسرار والكواليس لحرب 6 أكتوبر ونكسة 67، مؤكدًا على أن جيل أكتوبر قدم العديد من التضحيات حتى يمحو آثار الهزيمة ويستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84651 ] نشر منذ 9 دقائق
طيب ياريس ..