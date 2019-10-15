ظهر بصحة جيدة.. شاهد ملامح حسني مبارك في أول حديث له بعد تنحيه

القاهرة(صدى):

نشرت قناة أرشيف مبارك على اليوتيوب فيديو جديد للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك يتحدث فيه عن حرب 6 أكتوبر.

ويعتبر هذا هو الحديث الأول للرئيس محمد حسني مبارك بعد تنحيه منذ 8 سنوات.

وبدى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بصحة جيدة رغم ظهور العجز على ملامحه؛ إلا أن حديثه كان متزنًا وسلسًا وفقًا لتعليقات الجمهور.

وكشف مبارك العديد من الأسرار والكواليس لحرب 6 أكتوبر ونكسة 67، مؤكدًا على أن جيل أكتوبر قدم العديد من التضحيات حتى يمحو آثار الهزيمة ويستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة.