اعتقال 4 رؤساء بلديات في تركيا اعترضوا على العدوان!

نايف السالم(صدى):

على خلفية العدوان التركي على سوريا، قامت السلطات في تركيا باعتقال 4 رؤساء بلديات ينتمون لحزب المعارضة الرئيسي التركي المؤيد للأكراد.

وأعلن الحزب، أن المعتقلين هم من بلدات ذات غالبية كردية في جنوب شرق تركيا – هكاري ويوكسكوفا وإرجيش ونصيبين – ، مؤكدًا أنه من حزب الشعوب الديموقراطي.

كما فتحت السلطات، عشرات القضايا الجنائية بحق أشخاص في أنحاء البلاد، لانتقادهم العدوان التركي على سوريا، ومن بينهم زعيما حزب الشعوب سيزاي تيميليي وبيرفين بولدان.

ويواجه هؤلاء تهم بث « الدعاية الإرهابية » إثر تصريحات معارضة للعدوان.