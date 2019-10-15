رد فعل غاضب من جماهير البحرين خلال النشيد الوطني الإيراني (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أطلق جمهور البحرين صافرات الاستهجان ضد لاعبي منتخب إيران خلال عزف النشيد الوطني للمنتخب الإيراني، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

ووثق فيديو لحظة إطلاق الجماهير البحرينية لصافرات الاستهجان أثناء النشيد الوطني.

يذكر أنه تستمر منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة حتى 9 يونيو 2020، بمشاركة 40 منتخبًا تم توزيعها على 8 مجموعات يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا والدور النهائي من تصفيات المونديال.