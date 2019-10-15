بالفيديو.. فتاة برماوية تحفر بئرًا للواء الفغم
قامت فتاة من الجنسية البرماوية مقيمة بمكة المكرمة، بحفر بئر للواء الراحل عبدالعزيز الفغم، في دولة بنجلاديش.
وأوضحت أسرة الفتاة، إنهم « فعلوا ذلك محبة في خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ولهذه البلاد التي آوتهم، ونظراً للتضحيات التي قدمها اللواء عبدالعزير الفغم – رحمه الله – في سبيل الوطن وقادة هذه البلاد ».
ويوجد في ميانمار نحو 250 ألف شخص من « الروهينغا البرماويين » يقيمون على أراضي المملكة منذ عشرات السنين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84631 ] نشر منذ 11 دقيقة
جزاها الله خير ,,
ابو احمد[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يجزيها كل خير ويعوضها خيرا مما انفقت