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بالفيديو.. فتاة برماوية تحفر بئرًا للواء الفغم

بالفيديو.. فتاة برماوية تحفر بئرًا للواء الفغم
نايف السالم(صدى):

قامت فتاة من الجنسية البرماوية مقيمة بمكة المكرمة، بحفر بئر للواء الراحل عبدالعزيز الفغم، في دولة بنجلاديش.

وأوضحت أسرة الفتاة، إنهم « فعلوا ذلك محبة في خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ولهذه البلاد التي آوتهم، ونظراً للتضحيات التي قدمها اللواء عبدالعزير الفغم – رحمه الله – في سبيل الوطن وقادة هذه البلاد ».

ويوجد في ميانمار نحو 250 ألف شخص من « الروهينغا البرماويين » يقيمون على أراضي المملكة منذ عشرات السنين.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 84631 ] نشر منذ 11 دقيقة

جزاها الله خير ,,

[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يجزيها كل خير ويعوضها خيرا مما انفقت

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