بالفيديو.. فتاة برماوية تحفر بئرًا للواء الفغم

نايف السالم(صدى):

قامت فتاة من الجنسية البرماوية مقيمة بمكة المكرمة، بحفر بئر للواء الراحل عبدالعزيز الفغم، في دولة بنجلاديش.

وأوضحت أسرة الفتاة، إنهم « فعلوا ذلك محبة في خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ولهذه البلاد التي آوتهم، ونظراً للتضحيات التي قدمها اللواء عبدالعزير الفغم – رحمه الله – في سبيل الوطن وقادة هذه البلاد ».

ويوجد في ميانمار نحو 250 ألف شخص من « الروهينغا البرماويين » يقيمون على أراضي المملكة منذ عشرات السنين.