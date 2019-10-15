بالفيديو.. أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكًا للكهرباء في المنزل
أوضح حكم زمو رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم الثلاثاء، أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء في المنزل.
وقال زمو خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، إن التكييف من أكثر الأجهزة استهلاكا ويليها الأجهزة البيضاء وهي الثلاجة والغسالة ويليها الإنارة والسخان.
وأضاف : أصبح الآن هناك وعي أكثر بثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، العزل الحراري للمباني يوفر من استهلاك المكيفات للكهرباء بنسبة من 30% إلى 40%،مؤكدا على أن استهلاك المباني يشكل 29% من إجمالي الطاقة الأولية.
م. حكم زمو – رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة:
استهلاك المباني يشكل 29% من إجمالي الطاقة الأولية#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/Va7tjZ5uik
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 15, 2019
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