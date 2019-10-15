بالفيديو.. أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكًا للكهرباء في المنزل

علي القحطاني(صدى):

أوضح حكم زمو رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم الثلاثاء، أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء في المنزل.

وقال زمو خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، إن التكييف من أكثر الأجهزة استهلاكا ويليها الأجهزة البيضاء وهي الثلاجة والغسالة ويليها الإنارة والسخان.

وأضاف : أصبح الآن هناك وعي أكثر بثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، العزل الحراري للمباني يوفر من استهلاك المكيفات للكهرباء بنسبة من 30% إلى 40%،مؤكدا على أن استهلاك المباني يشكل 29% من إجمالي الطاقة الأولية.