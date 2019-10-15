أمير منطقة القصيم يستقبل أمين مؤسسة رعاية الأيتام إخاء

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة بمدينة بريدة اليوم, الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” صالح الدهمشي، ومدير فرع المؤسسة بالقصيم ياسر المشيقح.

واطلع سموه خلال اللقاء على البرامج والفعاليات التي تنفذها المؤسسة لرعاية الأيتام وتوفير الرعاية والاهتمام والمتطلبات الأساسية التي تحقق لهم الاستقرار الاجتماعي، واستهداف الأيتام بشكل تنموي وفعال في المجتمع.

وأشاد أمير القصيم بعمل القائمين على المؤسسة وجهودهم في مجال رعاية الأيتام، ودورها الريادي والبناء في عدد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية في المنطقة، متطلعاً إلى المزيد من العطاء وتقديم الخدمات الشاملة للمستفيدين، مثمناً جهود المؤسسة في خدمة هذه الفئة الغالية، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

من جانبه, قدم الأمين العام لـ” إخاء ” صالح الدهمشي شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه واهتمامه بأبنائه الأيتام وتوجيهاته السديدة ومتابعته الدائمة، مؤكداً حرص المؤسسة على تسخير كل إمكانياتها لخدمة الأبناء.

حضر الاستقبال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق، ورئيس قطاع فروع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” خالد الرميخاني.