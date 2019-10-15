مبابي يُحبط ناصر الخليفي وينفذ مخطط الريال

نواف السالم(صدى):

حطم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي آمال ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان الذي عرض عرضًا ضخمًا على اللاعب لكي يحميه من إغراءات ريال مدريد.

وقالت تقارير صحفية إسبانية إن سان جيرمان قدم عرضًا مغريًا لمهاجمه كيليان مبابي لتجديد عقده يحصل بموجبه على 50 مليون يورو سنويًا.

وعرض ناصر الخليفي على اللاعب تجديد عقده حتى عام 2024 مقابل 50 مليون يورو في الموسم صافية من الضرائب؛ لإبعاد أي منافس يحاول إغراء اللاعب الشاب وخاصة ريال مدريد.

لكن وفقًا لبرنامج Chiringuito de Jugones التلفزيوني الإسباني، فإن أفضل مهاجم شاب في كأس العالم 2018 في روسيا لم يرد على هذا العرض، ما يؤكد رغبته في الانضمام إلى النادي الملكي.

وقال إدواردو إندا مدير OKDIARIO: لن يأتي نيمار إلى ريال مدريد أبدًا. كانت هناك شكوك طبية بشأن نيمار وتكرار إصاباته، وقد قرر النادي توفير الملايين للتعاقد مع مبابي أو بول بوغبا.

ولا يزال عقد مبابي مستمرًا مع سان جيرمان حتى عام 2022، أي الموسم الحالي وعامين آخرين، والقطري الخليفي يخطط لربط المهاجم الفرنسي قبل رحيل نيمار المحتمل خاصة وأنه في هذه الحالة سيصبح المهاجم الشاب النجم الأوحد في صفوف سان جيرمان، وبالتالي فهو يريد أن يراهن بكل شيء عليه.