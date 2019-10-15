بالصور.. النصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الرائد

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق النصر اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمباراة الرائد مساء االسبت القادم في القصيم.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم حضور رئيس النادي صفوان بن سليمان السويكت، حيث انطلقت في الصالة الرياضية المغلقة.

وركز الجهازالفني في بداية التدريبات على الجوانب اللياقية المتنوعة،حيث طبق المدرب عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة.

واختتم فيتوريا تدريبات اليوم بمناورة أجراهاعلى منتصف الملعب،حيث بدأ الكابتن أحمد موسى برنامجه اللياقي التأهيلي.