سجينات إيرانيات يرفضن اعتقال أمهاتهن المحتجات

طهران(صدى):

رفضت 17 سجينة سياسية في طهران، قيام النظام الإيراني باعتقال الأمهات المحتجات على سجن أبنائهن وبناتهن، وذلك في بيان صدر اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان السجينات بسجن إيفين في العاصمة: «إن النظام الإيراني ورغم تأكيده على أمومة النساء والتزامهن بالدور التربوي، إلا أنه لا يُطيق أمومة هؤلاء الأمهات المُحتجات » .

وأكدن السجينات، أن النظام الإيراني « نظام مُعادٍ للمرأة » ، ويقوم بقمع النساء والأمهات اللاتي ينشطن سياسياً من أجل الحُرية والعدالة.

ووقعن على البيان، كل من: ياسمين آرياني، ومریم أکبري منفرد، وسیما انتصاري، وأرس أمیري، ومرضية أميري، ولیلى حسین‌ زاده، ونازنین زاغري، وزهراء زهتابجي، وآتنا دائمي، وفاطمة ضيائي، ومنيرة عربشاهي، ونغين قدميان، وصبا كردافشاري، وندا ناجي، ونرجس محمدي، وفرشته محمدي، وسبیده مرادي.