نقل لقاء الشباب والاتفاق من ملعب الأمير فيصل بن فهد

نواف السالم(صدى):

انتشرت أنباء، تفيد بنقل لقاء الشباب والاتفاق والمقرر خوضه يوم السبت المقبل، من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب نادي الشباب.

ويأتي القرار بسبب عدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد، فيما يُشترط في ملعب الشباب أن يطابق المواصفات المطلوبة في دوري المحترفين.

ويواجه الشباب الاتفاق في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل الشباب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، ويحتل الاتفاق المركز الـ12 بـ 6 نقاط.