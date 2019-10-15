عبدالعزيز الفيصل يُعلق على تعادل السعودية وفلسطين

ماجد محمد(صدى):

وجه الأمير عبدالعزيز الفيصل، رسالة شكر إلى الأشقاء في فلسطين، على ترحيبهم بالمنتخب الوطني الاول لكرة القدم.

وقال رئيس هيئة الرياضة: «كل الشكر والتقدير للأشقاء في فلسطين على ما وجده وفد المنتخب الوطني من ترحيب وحفاوة».

وأضاف: «وأتطلع أن يقدم الأخضر في مبارياته المقبلة بإذن الله مستوى أفضل وأداءً أقوى ليظهر بمكانته وصورته الحقيقية».

وانتهى اللقاء بين المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ومضيفه منتخب فلسطين، بالتعادل السلبي، وذلك في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا 2023.

وبذلك يصبح المنتخب الوطني في المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط، بينما يأتي فلسطين في المركز الثالث بـ 4 نقاط، فيما يحتل أوزباكستان صدارة المجموعة بـ 6 نقاط.