زوج يقاضي زوجته: « طردتني عشان رفضت سفرها »

القاهرة(صدى):

رفع زوج مصري دعوى نشوز ضد زوجته؛ بعد أن تسببت في تدمير حياته وعمله.

ويقول الزوج الثلاثيني: أشغل منصب مرموق بعد ان بذلت جهد كبير لإثبات كفاءتى بالعمل لكن زوجتى دمرت كل مجهودى بسبب أسلوبها الغريب فى الحياة فبعد انجابها لطفلتنا الوحيدة بدأت فى تركها لوالدتها لقضاء إجازات خاصه بها مع صديقاتها بالاضافه إلى السفر إلى الخارج وعندما حاولت منعها بدأت ف تشويه سمعتى داخل عملى .

وتابع : بالرغم من إننى اتقاضى راتبا كبيرا شهريا إلا أنه لا يكفى متطلبات زوجتى المبالغ فيه حاولت كثيرا ترويض تلك الشرسه التى أعيش معها لكنى فشلت بسبب عنادها الشديد معى .

وأضاف: لجات إلى أسرتها للوقوف بجوارى لكنهم بكل أسى وقفوا بجوار ابنتهم ضدى

واستكمل: ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بإهانه أسرتى التعدى عليهم وتشويه سمعتى بعملى وبين عائلتى وأصدقائك تكتفى بذلك زوجتى فقط بل أقامت دعوى طلاق وتبديد قائمه منقولات بعد ان تمكنت من طردى من شقه الزوجيه والاستيلاء عليها .

واسطرد: حياتى اصبحت شبه مدمرة وساءت حالتى النفسيه بسبب ما تعرضت إليه على يد زوجتى على مدار ثلاثه سنوات هم عمر زواجنا .

وأكد: كل ما اريدة إثبات نشوز زوجتى وكشف كذب ادعائتها.