هجوم النصر في ورطة قبل مواجهة الرائد

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن خط هجوم نادي النصر يعاني بشكل كبير؛ حيث فشل في التهديف على مدار المباريات الثلات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

وأثار تراجع مستوى النصر جدلًا وحيرة بالرغم من وجود الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وفي الوقت الذي فشل فيه خط الهجوم في إحراز الأهداف إلا أن خط الدفاع يقوم بواجبه على أكمل وجه فلم تتلقى شباك الفريق سوى هدف وحيد في 5 مباريات، مقابل 3 أهداف سجلتها فرقة المدرب روي فيتوريا (في أول جولتين).

ولم يسجل الفريق النصراوي في 3 مباريات فقط من أصل 30 مباراة لعبها الموسم الماضي في الدوري والذي توّج فيه باللقب، وتوّج مهاجمه عبدالرزاق حمدالله بلقب الهداف بـ 35 هدف.

ويواجه النصر نظيره الرائد يوم 19 أكتوبر المقبل وسط ترقب من الجماهير لاستفاقة الأصفر.