شيرين عبدالوهاب تتضامن مع حرائق لبنان بـ« حفل غنائي »

القاهرة(صدى):

تضامنت المطربة شيرين عبدالوهاب مع حرائق لبنان التي اندلعت أمس في عدد من الغابات على مساحات واسعة ومستمرة حتى اليوم.

وكشفت شيرين عبدالوهاب عن رغبتها في مساعدة المتضررين من حرائق لبنان.

وقالت شيرين عبدالوهاب تزامنًا مع حرائق لبنان عبر” تويتر ” : قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافيًا.

وأضافت: أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته.

وتسببت الحرائق في تآكل آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.

وانتقد عدد كبير من مشاهير الفن والإعلام العربي واللبناني أداء الحكومة في مواجهة الحرائق المندلعة في لبنان.

وتعمل الحكومة حاليًا على التحقيق في الأسباب التي أدت إلى الحريق لمحاسبة المتسببين.