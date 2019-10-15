سوريا ضد غوام .. هاتريك السومة يضع منتخب بلاده في الصدارة

نواف السالم(صدى):

حقق منتخب سوريا ضد غوام اليوم الثلاثاء، فوزًا ثمينًا برباعية مقابل لاشيئ في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 .

وأحرز عمر السومة نجم الأهلي ثلاثية في المباراة دفعت منتخب بلاده للانفراد بصدارة المجموعة الأولى

واحتاج السومة مهاجم الأهلي السعودي إلى ثلاث دقائق فقط ليفتتح التسجيل بضربة رأس، قبل أن يضاعف النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول في مباراة من جانب واحد.

وأكمل السومة ثلاثيته في الدقيقة 83 بعد انطلاقة أنهاها بتسديدة بقدمه اليسرى في الزاوية القريبة، واختتم محمود المواس رباعية سوريا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.