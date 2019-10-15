بالفيديو.. إبل سائبة تقطع الطريق و « المرور » يكشف العقوبة

علي القحطاني(صدى):

وثّق مقطع فيديو، عبور إبل سائبة على أحد الطرق بالمملكة، حيث قطعت الإبل الطريق على قائدي السيارات.

وكان مجلس الوزراء قد أقر بأن لوزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم في شأن تشديد الغرامة الخاصة بعدم إبعاد الحيوانات عن الطرق – الواردة في جدول الغرامات الخاصة بنظام المرور – بما يكفل ردع ملاك الإبل عن ترك إبلهم سائبة حول الطرق.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة للمرور، على أن سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصص لها، أو دون التنسيق مع الجهات المختصة، يعد مخالفة مرورية.

وورد في جدول المخالفات رقم 7، عقوبة هذه المخالفة، وهي غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.